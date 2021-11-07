Жители ХМАО массово жалуются на просроченные QR-коды

Люди не могут попасть в торговые точки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пользователи социальных сетей из ХМАО массово жалуются на неожиданное прекращение действия QR-кодов о вакцинации. О проблеме с посещением торговых точек и сокращении срока действия электронного подтверждения вакцинации рассказал на странице «Мегион Онлайн» во «ВКонтакте» один из жителей региона.

«Зашел сегодня в магазин, показываю куар код, а мне говорят — недействительный. Проверяю сам на госуслугах, и точно — не действует. Погуглил, и оказалось, что с сегодняшнего дня все QR-коды действуют только полгода и у многих они стали недействительными», — пишет аноним.

Пользователь соцсети также пожаловался, что повторное получение прививочного сертификата далеко не быстрое дело, а об истечении сроков действия нынешнего QR-кода никто его заранее не уведомил. В Роспотребнадзоре ХМАО пояснили, что напрямую этот вопрос курирует департамент здравоохранения региона, и отметили, что на практике ревакцинация и получение повторного QR-кода занимает от одного до двух дней. В департаменте здравоохранения оперативно не смогли ответить на запрос URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что «Госуслуги» массово аннулировали QR-коды россиян. Изменения произошли одновременно с вступлением в силу приказа Минздрава РФ, который устанавливает новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19.