Партнер Дацюка обвинил СМИ во лжи о сносе дома в Екатеринбурге

Снесенное здание находилось на ул. Малышева, рядом с «Домом контор» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналисты освещают снос старинного здания в центре Екатеринбурга некорректно, заявил бизнес-партнер хоккеиста Павла Дацюка, владелец ООО «Регент» Александр Трунтаев. По его словам, демонтаж двухэтажки был произведен в рамках закона.

Речь идет о флигеле усадьбы Поповичевых на ул. Малышева, 38Б. Ранее Трунтаев выкупил его, чтобы впоследствии снести и обустроить проезд ко второй очереди апарт-отеля «Радиус», которую планируют возводить Дацюк и Трунтаев. Демонтаж произошел неожиданно (в том числе для городских властей) — в ночь с 5-го на 6 ноября. На место выезжала Росгвардия, но силовики не смогли остановить работы.

Сообщество «Уральский хронотоп» в лице урбаниста Олега Букина назвало демонтаж незаконным. Основная его претензия в том, что бизнесмены не провели оценку дома на предмет исторической ценности.

Флигель усадьбы Поповичевых снесли в ночь с 5-го на 6 ноября Фото: страница сообщества «Уральский хронотоп» во «ВКонтакте»

«Мы не даем комментарии, потому что средства массовой информации переворачивают ситуацию с ног на голову. Поэтому мы предпочитаем комментарии не давать, а просто делать все, как мы делаем — честно и по документам, и по закону. Наша позиция — действовать по закону, что мы, в принципе, и делаем сегодня», — цитирует Трунтаева telegram-канал Ural Mash. От комментариев URA.RU девелопер ранее воздержался.

Ранее представители горадминистрации заявляли, что намерены вызвать Трунтаева на разговор. Руководство Екатеринбурга возмущено его действиями. Также гордума рассмотрит вопрос о лишении Павла Дацюка звания почетного гражданина города — с соответствующей инициативой выступил депутат Константин Киселев («Яблоко»).

Снос старинной двухэтажки связан со строительством 100-этажной высотки — второй очереди апарт-отеля «Радиус». Мэрия пока не согласовала проект Фото: проектная документация