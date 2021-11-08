Россия готова запустить «Северный поток — 2»

Россия закончила строительство газопровода
новость из сюжета«Северный поток — 2»
Завершилось строительство газопровода «Северный поток — 2», он готов к запуску. Об этом сообщил заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников.
«Газопровод „Северный поток — 2“ завершен», — пишет ТАСС со ссылкой на человека из руководства компании. Проект готов к запуску.
Ранее о завершении строительства сообщил глава компании Алексей Миллер. Россия ждет разрешения регулятора на запуск. СМИ сообщают, что он может быть отложен до весны.
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