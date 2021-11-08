Россия готова запустить «Северный поток — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Россия закончила строительство газопровода Фото:
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«Северный поток — 2»

Завершилось строительство газопровода «Северный поток — 2», он готов к запуску. Об этом сообщил заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников.

«Газопровод „Северный поток — 2“ завершен», — пишет ТАСС со ссылкой на человека из руководства компании. Проект готов к запуску.

Ранее о завершении строительства сообщил глава компании Алексей Миллер. Россия ждет разрешения регулятора на запуск. СМИ сообщают, что он может быть отложен до весны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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