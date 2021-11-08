Комарова возглавила рейтинг губернаторов в Instagram

Наталья Комарова оставила позади глав Иркутской и Самарской областей Фото: Владимир Андреев

Губернатор ХМАО Наталья Комарова возглавила рейтинг активности губернаторов РФ в соцсетях в первую неделю ноября. Об этом в своем telegram-канале написал глава агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Первое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram занимает губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая разместила в своем аккаунте 12 постов,132 материала в „историях“ и провела 2 „прямых эфира“ с подписчиками на прошедшей неделе», — отметил Орлов.

Комарова обошла по активности в Instagram губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, он занял второе место, и главу Самарской области Дмитрия Азарова, он замкнул тройку губернаторов-лидеров. Главы субъектов тюменской матрешки Дмитрий Артюхов и Александр Моор расположились на 34 и 37 месте соответственно. Мониторинг активности глав регионов проводился в период с 1 по 7 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО обогнала по популярности глав всех регионов. По количеству собранной аудитории Комарова уступила лишь главе ЦИК Элле Памфиловой и президенту РФ Владимиру Путину, оставив позади всех губернаторов.