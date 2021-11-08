Депутат Госдумы и член КПРФ Валерий Рашкин, которого подозревают в браконьерстве, обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В документе депутат просит явиться к следователю вместе с адвокатом, чтобы дать объяснения в сложившейся ситуации.
«Это событие [найденная туша лося в машине Рашкина] обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями. Готов явиться к следователю вместе со своим адвокатом для дачи необходимых объяснений», — говорится в тексте письма
В октябре в машине Рашкина, который находился на тот момент в Саратовской области, ночью нашли тушу лося, напоминает «Царьград». Депутата подозревают в незаконной охоте. Сам Рашкин заявил, что ни в чем не виноват, по его словам, он нашел мертвого лося, загрузил тушу в автомобиль и хотел отвезти ее в полицию. Однако на месте инцидента были
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