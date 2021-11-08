Депутат Рашкин обратился к Бастрыкину из-за дела о мертвом лосе. Скрин

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, рашкин валерий
Валерий Рашкин готов явиться к следователю с адвокатом Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутат Госдумы и член КПРФ Валерий Рашкин, которого подозревают в браконьерстве, обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В документе депутат просит явиться к следователю вместе с адвокатом, чтобы дать объяснения в сложившейся ситуации.

«Это событие [найденная туша лося в машине Рашкина] обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями. Готов явиться к следователю вместе со своим адвокатом для дачи необходимых объяснений», — говорится в тексте письма

В октябре в машине Рашкина, который находился на тот момент в Саратовской области, ночью нашли тушу лося, напоминает «Царьград». Депутата подозревают в незаконной охоте. Сам Рашкин заявил, что ни в чем не виноват, по его словам, он нашел мертвого лося, загрузил тушу в автомобиль и хотел отвезти ее в полицию. Однако на месте инцидента были обнаружены карабин и патроны, их направили на экспертизу, пишет Pravda.Ru. В КПРФ считают, что случившееся — личная провокация против члена партии. В Госдуме отметили, что депутата могут лишить мандата. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже высказался, что ГД рассмотрит это дело после обращения генпрокурора, передает телеканал 360. При этом лосю в Москве уже соорудили небольшой мемориал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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