07 ноября 2021
06 ноября 2021

Экс-директора челябинского аэропорта отправили за решетку

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Осипову. Челябинск , суд, клетка, осипов андрей
Экс-директора аэропорта Андрея Осипова обвиняют в мошенничестве Фото:

Бывшему директору международного аэропорта Челябинска Андрею Осипову, обвиняемому в мошенничестве, изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Данная информация была размещена 8 ноября в telegram-канале областной прокуратуры.

«Рассмотрено ходатайство государственного обвинителя о замене обвиняемому меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. С учетом полученных сведений уголовно-исполнительной инспекции о нарушении условий отбывания наказания, суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил обвиняемого под стражу сроком до 09.12.2021», — указано в сообщении.

Обвинение вынесли в Центральном районном суде Челябинска. Осипов, по версии следствия, в 2019 году на служебном автомобиле «Хендай Экус» попал в ДТП и уехал с места происшествия, а аварию позже сымитировал водитель машины. Из-за этого страховая компания выплатила аэропорту 170 тысяч рублей в качестве компенсации. Представители защиты обвиняемого отмечали, что страховщики знали об истинных обстоятельствах аварии.

Сотрудники ФСБ задержали Осипова 3 марта. Сам обвиняемый позже жаловался на излишнюю жесткость со стороны ФСБ и заявил о предвзятости сотрудников управления.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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