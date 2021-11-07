Экс-директора челябинского аэропорта отправили за решетку

Экс-директора аэропорта Андрея Осипова обвиняют в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему директору международного аэропорта Челябинска Андрею Осипову, обвиняемому в мошенничестве, изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Данная информация была размещена 8 ноября в telegram-канале областной прокуратуры.

«Рассмотрено ходатайство государственного обвинителя о замене обвиняемому меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. С учетом полученных сведений уголовно-исполнительной инспекции о нарушении условий отбывания наказания, суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил обвиняемого под стражу сроком до 09.12.2021», — указано в сообщении.

Обвинение вынесли в Центральном районном суде Челябинска. Осипов, по версии следствия, в 2019 году на служебном автомобиле «Хендай Экус» попал в ДТП и уехал с места происшествия, а аварию позже сымитировал водитель машины. Из-за этого страховая компания выплатила аэропорту 170 тысяч рублей в качестве компенсации. Представители защиты обвиняемого отмечали, что страховщики знали об истинных обстоятельствах аварии.

Сотрудники ФСБ задержали Осипова 3 марта. Сам обвиняемый позже жаловался на излишнюю жесткость со стороны ФСБ и заявил о предвзятости сотрудников управления.