В АТОР анонсировали снижение цен на туры в Египет и ОАЭ

В АТОР надеются на скорое открытие новых стран для туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Путевки в Египет и ОАЭ могут снизиться в цене из-за появления чартерных рейсов. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Помимо регулярных рейсов будут выполняться и чартерные рейсы в Египет. Такие же положительные изменения происходят по ОАЭ. Это приведет к увеличению числа рейсов из городов России. Снижение цен может быть на перевозки на 10-20%, а именно авиаперевозка является основной составляющей в турпакете. Гостиниц это не касается. У них есть свое ценообразование, свои периоды высокого сезона», — сказал Дмитрий Горин.

Также он отметил важность открытия регулярного воздушного сообщения с Таиландом. Вице-президент ассоциации призвал ознакомиться с правилами въезда в страну, поскольку это направление доступно только для вакцинированных туристов. «Пока это только анонс, но Вьетнам тоже планирует открываться для путешествий. Надеюсь, то же самое другие страны будут внедрять», — сообщил Горин. По его мнению, самым высоким туристическим потенциалом сейчас обладает Египет, ОАЭ и Таиланд.

Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев уточнил, что этот список необходимо дополнить Турцией. «Если они обуздают цены и политически все будет спокойно, несмотря на то, что там прохладно, она [Турция] имеет все основания сохраниться как круглогодичное направление. Просто люди будут выезжать, как на турбазу, в другую климатическую зону», — сказал эксперт. Тунис же не сможет стать круглогодичным направлением, считает собеседник агентства. «При наличии прямого сообщения, несмотря на свои выраженные плюсы, Тунис будет уступать Египту по цене. И море холодное. На мой взгляд, Тунис имеет незначительные шансы в зимний период», — добавил Мальцев.

Россия с 9 ноября снимает все ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ. Также возобновляется регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом.