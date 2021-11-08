Политолог предрек битву преемников после ухода Путина

Появление официального преемника нынешнего президента РФ Владимира Путина может серьезно навредить как стране в целом, так и политическому сообществу в частности. Во власти в этом случае начнутся конфликты. Так считает политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин.
«Как только в окружении президента появляется политик, способный претендовать на статус официального преемника, все группировки, имеющие собственных кандидатов, объединяются, чтобы помешать его возвышению. В результате возникает угроза политического конфликта, в ходе которого верховная власть может утратить контроль над важными медийными ресурсами и даже часть силовых группировок», — пояснил он в интервью изданию «Свободная пресса».
Галкин таким образом указал, что из-за этого потенциальных преемников у главы государства нет. Однако если преемнику официально передадут власть, не переставая контролировать события в стране, ситуация в России изменится. Но такой вариант маловероятен, считает политолог.
«В России это вряд ли возможно, прежде всего, из-за большого числа официальных претендентов, кроме Медведева. В этом ряду можно назвать Шойгу, Мишустина и Володина, каждый из которых располагает значительными ресурсами для ведения политической борьбы», — отметил Галкин.
Ранее бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов предрек возвращение 90-х после ухода Путина. В России может начаться неразбериха из-за того, что регионы, контроля над которыми больше нет, будут брать себе все больше власти, а страну захлестнут этнополитические конфликты, уточняет «Национальная служба новостей». Новой власти в этом случае не на что будет опереться, дополняет
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