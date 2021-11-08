08 ноября 2021

В Госдуме оценили основания для прекращения выплаты пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый день. Тюмень, пенсионерка, бабушка, пенсия, пожилые люди, голуби, пенсионеры, бабушка с тростью
Зачастую выплаты пенсий прекращаются из-за несоответствия справок Фото:

Чаще всего выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С какими проблемами чаще всего обращаются граждане? Это несоответствие справок. Особенно справок по обучению. У нас на территории РФ уже пришли к единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца, студентов, а справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом», — прокомментировала Бессараб эфире «Дума ТВ». По ее словам, когда преграда для получения пенсии будет устранена, выплаты возобновятся в самые кратчайшие сроки.

Ранее в Пенсионном фонде РФ предупредили, за что выплаты россиян могут быть приостановлены либо вовсе отменены в будущем. Всего для этого есть четыре условия.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...