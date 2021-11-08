В Госдуме оценили основания для прекращения выплаты пенсий

Чаще всего выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«С какими проблемами чаще всего обращаются граждане? Это несоответствие справок. Особенно справок по обучению. У нас на территории РФ уже пришли к единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца, студентов, а справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом», — прокомментировала Бессараб эфире «Дума ТВ». По ее словам, когда преграда для получения пенсии будет устранена, выплаты возобновятся в самые кратчайшие сроки.
Ранее в Пенсионном фонде РФ предупредили, за что выплаты россиян могут быть приостановлены либо вовсе отменены в будущем. Всего для этого есть четыре условия.
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