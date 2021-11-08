Украина и Польша обсудили противостояние «Северному потоку — 2»

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе беседы стороны обсудили «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте офиса главы Украины.
«Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта „Северный поток — 2“. Собеседники были единодушны в оценках „Северного потока — 2“, прежде всего как угрозы безопасности, и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту», — сообщается на сайте. Зеленский и Дуда обсудили перспективные проекты сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.
Ранее заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», он готов к запуску. Россия ждет разрешения регулятора на запуск. СМИ сообщают, что он может быть отложен до весны.
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