08 ноября 2021

Украина и Польша обсудили противостояние «Северному потоку — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Строительство «Северного потока-2» завершено Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе беседы стороны обсудили «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте офиса главы Украины.

«Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта „Северный поток — 2“. Собеседники были единодушны в оценках „Северного потока — 2“, прежде всего как угрозы безопасности, и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту», — сообщается на сайте. Зеленский и Дуда обсудили перспективные проекты сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Ранее заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», он готов к запуску. Россия ждет разрешения регулятора на запуск. СМИ сообщают, что он может быть отложен до весны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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