Россия возобновила полеты в девять стран

Авиасообщение открывается 9 ноября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Россия с 9 ноября возобновила регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Соответствующее решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из Москвы в Нассау (Багамы) возобновлены два рейса в неделю. В Тегеран (Иран) самолеты летают с частотой три рейса в неделю из Москвы и один рейс в неделю из Сочи. В Нидерланды можно отправится маршрутами Москва — Амстердам (семь рейсов в неделю) и Москва — Эйндховен (два рейса в неделю). Кроме того, в Амстердам с частотой два рейса в неделю летают самолеты из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга и Калининграда.

Также возобновились рейсы из Санкт-Петербурга в Норвегию и Швецию. Из Москвы можно попасть в Маскат (Оман) двумя рейсами в неделю и в Любляну (Словения) тремя. Два раза в неделю из Москвы летают самолеты в Бангкок и Пхукет (Таиланд). В Монастир (Тунис), Бангкок и Пхукет (Таиланд) также доступны рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты.

Кроме того, Россия снимает все ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ. Также ранее сообщалось, что РФ возобновила авиасообщения еще с пятью странами — Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Кроме того, объявлено о расширении географии полетов в Индию и Испанию.