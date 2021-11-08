В Госдуме хотят увеличить вдвое бюджет на жилье для детей-сирот

За последние девять лет очередь на получение жилья выросла более чем в три раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

«Прорабатывается вопрос внесения поправки ко второму чтению законопроекта „О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“ об увеличении вдвое ежегодного бюджета на предоставление жилья детям-сиротам », — рассказал Алексеенко «Известиям». Планируется расширить на это траты с 10 до 20 млрд рублей.

Такие поправки планируется внести в нижнюю палату ко второму чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Отмечается, что за последние девять лет очередь на получение такого жилья выросла более чем в три раза — с 84 тысяч до почти 290 тысяч человек.

Ранее на сайте Госдумы опубликовали список граждан, которые могут претендовать на жилье от государства. Сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недвижимость по договору соцнайма будет предоставляться вне очереди. Чтобы получить помощь, необходимо подать заявление в орган местного самоуправления и прикрепить к нему документы, подтверждающие право на улучшение жилищных условий.