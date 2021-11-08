В России хотят запретить фильмы с сексуальными извращениями

Роскомнадзор хочет запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Такие изменения в законодательство обсуждались на заседании Общественного совета при ведомстве.
По словам сексолога и психиатр Ирина Айриянц, к сексуальным девиациям (извращениям) относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, передают «Ведомости». Отмечается, что в таком случае под запрет попадут фильмы «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды» и «Happy End». Сейчас показ такого контента, за исключением педофилии, разрешен с пометкой «18+».
Изменения планируется внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавив в него запрет на демонстрацию или описание таких отношений. Подобные материалы предлагается вносить в реестр запрещенной информации с последующей блокировкой содержащих их страниц. Такие же положения о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации предлагается внести и в закон о СМИ. В виде наказания будет предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Ранее также сообщалось, что Роскомнадзор предложил запретить нецензурную лексику в фильмах, транслируемых онлайн-кинотеатрами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, это касается ограничений, установленных в части закона о защите детей, и на использование ненормативной лексики.
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