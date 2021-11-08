По версии Михаила Саакашвили, сотрудники тюремного госпиталя силой вытаскивали его из машины и били по шее Фото: Петр Сивков/ТАСС

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме заявил, что его избивают в тюремном госпитале, куда его доставили из тюрьмы города Рустави. Журналистам письмо зачитала его адвокат Ника Гварамия. При этом в Министерстве юстиций Грузии заявили, что Саакашвили устроил в госпитале погром.

«После того, как Саакашвили был помещен в учреждение №18, он оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения физически и словесно. Он также повредил дорогостоящее медицинское оборудование», — передает «Пятый канал» сообщение Минюста Грузии.

У экс-президента другая версия событий. «Сотрудники (тюремного госпиталя — прим.URA.RU) стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», — передает RT текст письма Саакашвили.

Экс-президент был задержан на территории Грузии 1 октября. После этого он объявил голодовку, пишет телеканал 360. Жители Тбилиси вышли на акции протеста с требованием освободить Саакашвили, сообщает агентство Nation News.