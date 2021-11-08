На главной переправе ЯНАО возобновляют перевозку пассажиров

Для ямальцев возобновили перевозку пассажиров на переправе Салехард-Лабытнанги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Между Салехардом и Лабытнанги открывается движение судов на воздушных подушках. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Судна на воздушных подушках возобновят свое движение утром 10 ноября. Первый рейс запланирован в 6:45 утра», — сообщает URA.RU пресс-служба правительства.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии движения транспорта на переправе. Как добавили в департаменте транспорта, если бы не открылось движение, пассажиров были готовы перевозить при помощи вертолетов.