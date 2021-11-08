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На главной переправе ЯНАО возобновляют перевозку пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, ледовая переправа, катера на воздушной подушке
Для ямальцев возобновили перевозку пассажиров на переправе Салехард-Лабытнанги Фото:

Между Салехардом и Лабытнанги открывается движение судов на воздушных подушках. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Судна на воздушных подушках возобновят свое движение утром 10 ноября. Первый рейс запланирован в 6:45 утра», — сообщает URA.RU пресс-служба правительства.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии движения транспорта на переправе. Как добавили в департаменте транспорта, если бы не открылось движение, пассажиров были готовы перевозить при помощи вертолетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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