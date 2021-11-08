Таких массовых отчислений в УрФУ еще не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты, отчисленные этой осенью из Уральского федерального университета (УрФУ), начинают восстанавливаться в вузе. Преподаватель одного из факультетов, пожелавшая не называть свое имя, рассказала URA.RU, на каких условиях должники возвращаются к учебе и чем может быть вызвана жесткая чистка.

«Восстанавливать студентов уже начали. Тем, у кого много, по 17-20 „хвостов“, предлагают восстановиться на курс ниже. Эти ребята, конечно, недовольны, ведь им придется больше платить за учебу. Тех, у кого долгов немного, восстанавливают на прежний курс», — объяснила педагог.

Преподаватель призналась, что она и ее коллеги были в шоке от решения руководства о массовом отчислении должников. Суровую меру сотрудница УрФУ связывает с пандемией и длительным нахождением вуза на удаленке. «Мы ведь почти два года работали на дистанте, конечно, ребята сдавали плохо, накопилось много хвостов. Возможно, руководство решило избавиться от накопившегося балласта, но это удивительно. Наш университет всегда был ориентирован на сохранение студентов», — недоумевает педагог.

Срок сдачи «хвостов» продлили до 15 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Преподаватель считает, что восстановление «хвостистов» обратно — вынужденная мера, на которую УрФУ пошел после поднявшейся волны возмущения. «Скандал для репутации универа — это минус. К тому же нельзя сбрасывать со счетов финансовую подоплеку, ведь большинство отчисленных платили за обучение. Вуз заинтересован в денежном потоке, а значит, и восстановлении студентов», — заключила сотрудник УрФУ.

Директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский пояснил URA.RU, что восстановление студентов в университет производится в течение всего календарного года. «Восстановлению подлежат все студенты, у которых не истек пятилетний срок с даты отчисления. На бюджетные места восстановление происходит только при наличии вакантных бюджетных мест», — уточнил Бенеманский.

В сентябре агентство сообщало, что ректор УрФУ Виктор Кокшаров подписал приказ об отчислении студентов за долги по учебе. Представители вуза заявляли, что отчислению подлежат те студенты, у которых после 1 ноября останется 10 и более академических задолженностей за три года. Изначально в списке претендентов были сотни имен. В УрФУ объясняли, что такое большое количество связано с тем, что годом ранее никого из должников не отчисляли из-за пандемии.