Население ЯНАО начало чаще искать работу

Спрос на работу в области искусств и развлечений в ЯНАО вырос сразу на 118 процентов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По итогам октября 2021 года активно искали работу порядка 12 тысяч жителей ЯНАО. Это на 11% больше, чем было годом ранее, сообщили URA.RU в пресс-службе рекрутингового агентства hh.ru.

«В ЯНАО количество актуальных резюме в октябре 2021 года на 11% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года. Жители региона стали чаще выходить на рынок труда в поисках новой работы», — сообщили представители агентства.

По данным аналитиков рынка труда, наиболее вырос интерес ямальцев к профессиям из сферы «Искусства, развлечения, медиа» — здесь было открыто на 188% больше резюме, чем в октябре 2020 года. Кроме того, на 112% больше соискателей стало в сфере «Консультирование», на 56% — в сфере «Маркетинг, реклама». Активность соискателей в областях «Домашний персонал», «Госслужба, НКО» и «Юристы», напротив, снизился — на 45, 36 и 28 процентов соответственно.