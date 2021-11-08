Заразившая коллегу свердловская артистка заплатит 75 тысяч штрафа

Певица заплатит за нарушение режима изоляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Пышмы (Свердловская область) — артистка местного Дома культуры — приговорена к крупному штрафу за нарушение режима изоляции в период заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«В июле 2021 года жительница Пышмы, имея подтвержденный диагноз COVID-19 и получив уведомление о соблюдении режима изоляции, покинула место проживания и улетела с рабочим коллективом на юг России на международный конкурс. При этом работодатель свердловчанки о данном диагнозе знал, но не предпринял мер по отстранению сотрудницы от участия в мероприятии», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева.

Как выяснило URA.RU, речь идет о творческом коллективе местного Дома культуры. После конкурса свердловские артисты возвращались домой на поезде. В результате поездки одна из коллег заболевшей певицы — соседка по купе — заразилась коронавирусом тоже. По итогам расследования Роспотребнадзора Камышловский районный суд оштрафовал Дом культуры на 100 тысяч рублей, а их артистку — на 75 тыс. р.

Ранее URA.RU сообщало, что суд оштрафовал другую свердловчанку на нарушение режима самоизоляции. Она выходила во двор своего дома покормить собаку и заплатит за это 15 тысяч рублей.