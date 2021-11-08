08 ноября 2021

Заразившая коллегу свердловская артистка заплатит 75 тысяч штрафа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, рубли, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Певица заплатит за нарушение режима изоляции Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жительница Пышмы (Свердловская область) — артистка местного Дома культуры — приговорена к крупному штрафу за нарушение режима изоляции в период заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«В июле 2021 года жительница Пышмы, имея подтвержденный диагноз COVID-19 и получив уведомление о соблюдении режима изоляции, покинула место проживания и улетела с рабочим коллективом на юг России на международный конкурс. При этом работодатель свердловчанки о данном диагнозе знал, но не предпринял мер по отстранению сотрудницы от участия в мероприятии», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева.

Как выяснило URA.RU, речь идет о творческом коллективе местного Дома культуры. После конкурса свердловские артисты возвращались домой на поезде. В результате поездки одна из коллег заболевшей певицы — соседка по купе — заразилась коронавирусом тоже. По итогам расследования Роспотребнадзора Камышловский районный суд оштрафовал Дом культуры на 100 тысяч рублей, а их артистку — на 75 тыс. р.

Ранее URA.RU сообщало, что суд оштрафовал другую свердловчанку на нарушение режима самоизоляции. Она выходила во двор своего дома покормить собаку и заплатит за это 15 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...