Тюменцам предлагают фальшивые прививки от COVID за десятки тысяч

С 8 октября жители Тюменской области могут попасть в торговые центры только при наличии QR-кода Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям Тюменской области в социальных сетях и telegram-каналах предлагают фальшивые прививки за десятки тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Центре управления регионом (ЦУР). Кроме того, общественники отмечают рост предложений по продаже QR-кодов.

«В сети были зафиксированы объявления, содержащие в описании фразы: „привиться за меня“, „схожу за вас в ТРЦ“. При этом цена за услуги варьировалась от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей», — рассказали в ЦУР.

По итогам мониторинга специалисты Центра выявили рост предложений по продаже справок о вакцинации и сертификатов переболевшего коронавирусом. «Информация о зафиксированных нарушениях была передана в соответствующие органы. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусматривается наказание до двух лет лишения свободы. При этом гражданин, приобретающий поддельный документ, также подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет», — добавили в ЦУР.

С 8 октября жители Тюменской области могут попасть в торговые центры и учреждения культуры только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Из-за этого в ТРЦ Тюмени образовались большие очереди.