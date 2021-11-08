Пермский эпидемиолог: заболеваемость COVID снизится ненадолго

Ирина Фельдблюм призывает вакцинироваться для снижения заболеваемости COVID-19 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

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Эффекта от прошедшего в Пермском крае локдауна стоит ожидать не ранее, чем через две-три недели. При этом снижение заболеваемости коронавирусом будет кратковременным, считает заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета Ирина Фельдблюм.

«Сказать, что вообще нет эффекта, нельзя. Если мы посмотрим на сумму острых респираторно-вирусных инфекций заболеваний, она немножко снизилась на этой неделе. Падение заболеваемости после таких ограничительных мер обычно происходит через две-три недели. Но мы должны понимать, что эта мера временная — мы только на какой-то период немножко притормозим процесс распространения», — сказала Фельдблюм в эфире радио «Комсомольская правда. Пермь».

Эксперт также рассказала о влиянии системы QR-кодов на распространение коронавируса. По мнению Фельдблюм, это ограничение сокращает массовые скопления людей, что затормаживает инфекцию. Но в большей степени QR-коды стимулируют людей к вакцинации. «Думать, что если мы ввели QR-коды, то вирус уйдет, конечно, неправильно. Вирус уйдет, когда мы создадим невосприимчивость на уровне 70-80%», — отметила эпидемиолог.

В Пермском крае для борьбы с коронавирусом нерабочие дни были введены с 25 октября. С 1 по 7 ноября власти запретили работу организаций практически во всех сферах деятельности. С 8 ноября эти ограничения сняты, но для похода в торговые центры и другие места скопления людей необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19. Прививки обязательны для студентов, работников промпредприятий, а также для сотрудников офисов в деловых центрах.