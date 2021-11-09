В Кремле ответили на проблемы с продуктами на Дальнем Востоке

В Кремле знают об имеющихся логистических проблемах на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, мы знаем, что есть определенные логистические проблемы. Они вызваны развивающимся международным логистическим кризисом. Это постковидные проявления мировой экономики. На Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с грузопотоком», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.
Пресс-секретарь президента добавил, что на уровне правительства принимаются меры для исправления ситуации. Этот вопрос также находится на контроле у главы государства Владимира Путина.
На Камчатке и Чукотке ранее заявили о затяжном дефиците товаров и продуктов. Задержки поставок на Камчатку доходят до 60 дней, а почти во всех населенных пунктах Чукотки отсутствуют овощи и фрукты, молочная продукция и яйца, уточняет
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