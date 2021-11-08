08 ноября 2021

У некоторых свердловчан аннулировали временные QR-коды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR-кодов в Музее Истории Екатеринбурга. Екатеринбург, covid free, free zone, пушкинская карта
Аннулированные QR-коды поставили свердловчан в неудобное положение Фото:
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Коронавирус COVID-19

Некоторые жителей Свердловской области не смогли воспользоваться правом посещения свободных от COVID-19 зон. Временные QR-коды свердловчан аннулировали. Об этом URA.RU рассказал житель Екатеринбурга Владимир.

«Вчера задал на „Госуслугах“ вопрос: где мой QR-код после первой прививки. Мне ответили, что не положено и выдали временный. Временный QR-код дали до 22 ноября. К слову, второй компонент по протоколу будет 26 ноября. Сейчас пошел за едой. На входе в кафе у меня его просканировали, и к моему удивлению, он оказался аннулирован. Естественно меня не пустили», — посетовал мужчина.

Редакция URA.RU направила запрос в оперштаб. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что жители Свердловской области, столкнувшиеся с проблемой получения QR-кодов, в ответ на жалобу на портале «Госуслуг» стали получать временные QR-коды. Оперативный штаб принял решение, что до завершения урегулирования всех процессов, связанных с работой госуслуг, QR-коды будут действовать в регионе по ранее введенным правилам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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