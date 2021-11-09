Закон, угрожающий «тюменской матрешке», принят ГД в первом чтении

Автор закона Павел Крашенинников пообещал изменить документ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закон об основах публичной власти принят депутатами Госдумы в первом чтении. Такое решение парламентарии приняли 9 ноября на пленарном заседании, которое транслируется онлайн. В текущей редакции закон отменяет фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюмени, но его автор, депутат Павел Крашенинников, пообещал внести изменения в документ ко второму чтению.

«По поводу сложносоставных субъектов РФ, так называемых „матрешек“. Конечно, мы думаем, что нам потребуются изменения ко второму чтению. И мы сохраним ту структуру, которая есть сегодня. Иначе это может вызвать бюджетную неурядицу», — отметил Крашенинников во время выступления.

Ранее URA.RU сообщало, что объединенное лобби правительств Тюменской области, ХМАО и ЯНАО добилось того, чтобы закон был изменен. Источники агентства во властных структурах трех регионов, сообщают что местные власти не беспокоятся о будущем «тюменской матрешки».

Ажиотаж был вызван одним из пунктов в документе. «В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа», — значится в законопроекте. Такая редакция отменяет договор между югом области, ХМАО и ЯНАО о фактической независимости северных округов от Тюмени.

В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.