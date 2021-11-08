Стая из семи волков разгуливает возле общежития, в котором проживают вахтовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На месторождении вблизи поселка Демьянка (Уватский район Тюменской области) к месту проживания сотрудников одной из нефтедобывающих компаний пришла стая волков. Видео с дикими животными опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

«Недалеко от станции Демьянка стая волков пришла на месторождение к нефтяникам», — так озаглавил ролик анонимный автор, разместивший его в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В видео сотрудники месторождения снимают стаю волков, которая подошла вплотную к общежитию, в котором проживают люди. Оператор насчитал семь животных.

В Госохотдепартаменте Тюменской области URA.RU рассказали, что о факте появления диких зверей им известно. В настоящее время проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что жители другого тюменского поселения — села Петрунькино, заявили о медведе, который держит людей в страхе уже несколько месяцев. А в поселке в ХМАО жители попросили перевести школьников на дистанционное обучение из-за стаи волков, разгуливающих по поселку.