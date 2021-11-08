08 ноября 2021

Челябинский экс-министр готов подметать улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора бывшему министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву. Челябинск, бехтерев олег
Олег Бехтерев отсидел половину срока Фото:

Экс-министр социальных отношений Челябинской области Олег Бехтерев, осужденный за взятки, просит заменить ему колонию строгого режима на принудительные работы, к которым относится уборка улиц. О предстоящем судебном заседании URA.RU сообщили в пресс-службе Металлургического районного суда Челябинска, куда подал заявление бывший чиновник.

«Судебное заседание о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами Олегу Бехтереву должно было состоятся 8 ноября. Дело было отложено по ходатайству сторон для истребования документов. Слушание по делу перенесено на 19 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Бехтерев возглавил министерство 13 января 2014 года — его назначил губернатор Михаил Юревич накануне своей отставки. Ранее Бехтерев руководил ведомством в статусе «и.о.». Через несколько дней глава региона Борис Дубровский уволил Бехтерева. В отношении экс-чиновника управление ФСБ по региону возбудило уголовное дело. Почти год до суда Бехтерев провел в СИЗО.

В 2018 году бывший руководитель минсоца был приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Бехтерева признали виновным в хищении почти 30 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Эти средства предназначались на покупку техники для реабилитации челябинских инвалидов. Бывший министр отбывает наказание в колонии строгого режима в Металлургическом районе Челябинска, откуда он подал ходатайство в суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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