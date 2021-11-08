В Тюменской области перекроют трассу, ведущую в ХМАО

Участок трассы Р-404 (Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск) перекроют для движения ночью 12 ноября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».
«12 ноября, с 00:00 до 00:40 в районе села Щербак (Тюменская область) будет ограничено движение на 49 километре трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Проезд будет перекрыт в обоих направлениях, для производства работ по установке пролетных строений будущих надземных пешеходных переходов. Просим водителей заранее спланировать свои поездки с учетом временных ограничений», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».
В ведомстве отметили, что жители села неоднократно обращались с просьбой о монтаже переходов, так как пересекать четырехполосную трассу по земле небезопасно для пешеходов. Строения будут иметь подъемники для маломобильных граждан.
Ранее URA.RU писало, что 11 ноября для аналогичных работ будут перекрывать два других участка трассы. Переходы установят возле села Ярково и деревни Чеганова.
Подписывайтесь на URA.RU в