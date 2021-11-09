Явлинский предрек начало войны России с Украиной

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Переброска российских войск к границе с Украиной несет опасность, считает Явлинский Фото:

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной может начаться в любой момент. Об этом он заявил депутат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью финскому изданию Iltalehti.

«Ситуация такова, что война может начаться в любой момент. Мы идем к этому» — сообщает Явлинский. Депутат связывает возникшую напряженность, в том числе, и с переброской российских войск к украинской границе.

Также политик отметил агрессивную повестку в СМИ в отношении Украины. «Наше государственное телевидение давно настраивает народ против Украины. Это сформировало почву для возможной войны», — сказал Явлинский в интервью.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил о неизбежной войне России и Украины. Однако он отметил, что Кремль не настроен на агрессивные действия. В свою очередь Украина, действуя под эгидой США, готова нанести удар в нужный момент.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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