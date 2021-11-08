08 ноября 2021

Свердловские власти ответили на идею о QR-кодах в транспорте

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Конференция театралов в Доме Актера. Екатеринбург, креков павел, портрет
Павел Креков обсудил возможность создания зон COVID-free в транспорте Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В общественном транспорте Свердловской области не планируется вводить пропускной режим с QR-кодами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

«На сегодняшний день мы не планируем вводить QR-коды в общественном транспорте», — рассказал Креков во время брифинга. Он отметил, что не может быть уверен, что такого решения не примут в будущем.

Ранее появился слух о продаже билетов на междугородние рейсы по QR-кодам в Карпинске. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией опроверг эти сообщения. Свердловские власти утвердили зоны COVID-free, куда пускают только привитых от коронавируса или имеющих медотвод от вакцинации. В число таких зон попали торговые центры, рестораны, заведения культуры и отдыха, а также госучреждения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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