В ЕР объяснили, кто будет проходить техосмотр, несмотря на отмену

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Организационное собрание фракции политической партии
В Госдуме приняли законопроект «Единой России», отменяющий обязательный техосмотр Фото:

Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра, принятый Госдумой 9 ноября на пленарном заседании в первом чтении, не распространяется на постановку подержанной машины на учет в случае, если она старше четырех лет. Об этом рассказал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

«При этом в коммерческих и пассажирских перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются. Там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим», — приводятся слова Турчака на сайте партии.

Ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, напомнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Венская конвенция о дорожном движении предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним.

В первом чтении законопроект «Единой России» приняли все 395 присутствующих парламентария. Решение было принято 9 ноября на пленарном заседании, трансляция которого велась на сайде ГД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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