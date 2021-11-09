Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра, принятый Госдумой 9 ноября на пленарном заседании в первом чтении, не распространяется на постановку подержанной машины на учет в случае, если она старше четырех лет. Об этом рассказал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
«При этом в коммерческих и пассажирских перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются. Там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим», — приводятся слова Турчака на сайте партии.
Ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, напомнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Венская конвенция о дорожном движении предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним.
В первом чтении законопроект «Единой России» приняли все 395 присутствующих парламентария. Решение было принято 9 ноября на пленарном заседании, трансляция которого велась на сайде ГД.
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