08 ноября 2021

Губернатор Пермского края оценил эффективность локдауна

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Юбилей Авиационного техникума. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин заявил, что локдаун снизил нагрузку на медицину Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил эффективность локдауна, действовавшего в регионе с 1 по 7 ноября. Принятые меры, по его словам, позволили снизить уровень заболеваемости. Об этом Махонин заявил во время прямого эфира, трансляция которого ведется на его страницах в Instagram и «Вконтакте».

«Мы получили снижение уровня заболеваемости коронавирусом, снижение уровня заболеваемости ОРВИ, а свободный коечный фонд достиг уровня 25%», — сказал Махонин. Глава Прикамья также добавил, что локдаун позволил разгрузить медицину и повысить уровень вакцинации в регионе.

Власти региона ввели локдаун 1 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом в Пермском крае. С 8 ноября он отменен, однако в Прикамье продолжают действовать введенные ранее QR-коды, по которым пермяки могут посещать общественные, культурные заведения, торговые и спортивные центры и другие организации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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