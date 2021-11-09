Минпросвещения проводит масштабную реформу русского языка

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Минпросвещения РФ разработало проект об утверждении новых правил русской орфографии Фото:

В России появится полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил русской орфографии и пунктуации. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минпросвещения РФ.

Проект постановления «Об утверждении правил русской орфографии» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, но и наличие теоретического обоснования принимаемых решений. Новый свод правил будет доработан к концу 2021 года.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Карлов заявил, что министерство запустило комплексную работу по обновлению системы преподавания предмета «История» в школах. Работа по модернизации форм, средств и методов ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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