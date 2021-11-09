Минпросвещения проводит масштабную реформу русского языка

В России появится полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил русской орфографии и пунктуации. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минпросвещения РФ.
Проект постановления «Об утверждении правил русской орфографии» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, но и наличие теоретического обоснования принимаемых решений. Новый свод правил будет доработан к концу 2021 года.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Карлов заявил, что министерство запустило комплексную работу по обновлению системы преподавания предмета «История» в школах. Работа по модернизации форм, средств и методов ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.
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