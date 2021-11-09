На ремонте трассы из Екатеринбурга в Тюмень украли 50 млн рублей

Силовики возбуди дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере» Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Из федерального бюджета, выделенного на ремонт трассы Екатеринбург-Тюмень были украдены более 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

ФКУ «Уралуправтодор» и АО «ДЭП №8» заключили госконтракт на ремонт дороги Екатеринбург-Тюмень. Для выполнения работ подрядчик привлек субподрядную организацию, которая после завершения ремонта предоставила недостоверные документы о выполненных в 2017—2018 годах работах и о завышенных расходах на услуги по закрытию движения на железнодорожных путях в период ремонта автодороги. «Путем организации обмана подрядчика и заказчика из федерального бюджета РФ похищены денежные средства в размере более 50 миллионов рублей», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.

Прокуратура направила материалы в следственный орган, по результатам которых было возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Расследование уголовного дела находится под надзором Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что четырехполосную трассу из Тюмени в Екатеринбург планируют открыть к 2025 году. Тюменские власти отмечают, что данная дорога — это огромный шаг в развитии межрегиональных связей Тюменской области с центральной частью России.

Обновлено 9 ноября 20:06 (18:06 мск):

В пресс-службе Уральского управления на транспорте URA.RU прокомментировали информацию. «В настоящее время следователями и оперативными сотрудниками УТ МВД России по УрФО проводится комплекс следственных и розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причастных лиц. Проведены выемки документов и назначены различные экспертизы», — сообщила агентству начальник пресс-службы Елена Епимахова.