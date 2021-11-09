КПРФ пугает власть новой революцией

Правительство РФ своей политикой заставляет граждан смириться с «происходящим в стране беспределом», сообщается на сайте московского городского отделения КПРФ. По словам коммунистов, это может закончиться гражданской революцией.
«Чем сильнее верхи будут давить на общество, тем активнее они будут обнажать собственную сущность. Поэтому рано или поздно люди труда, сплотившись в борьбе против беспредела, непременно скажут свое веское слово», — сообщается на сайте партии.
Соответствующее заявление, опубликованное на сайте отделения КПРФ приурочили к задержанию депутата Саратовской областной Думы от КПРФ Николая Бондаренко. Причиной является якобы хулиганство на избирательном участке 19 сентября. «Истиной причиной применения в его адрес санкций является отстаивание настоящих результатов выборов в Государственную Думу, попытка вывести фальсификаторов на чистую воду», — сказано на сайте.
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