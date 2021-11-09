Скандального депутата Бондаренко задержали в Саратове

Сотрудники полиции задержали депутата Саратовской областной Думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом заявил его товарищ по партии, депутат Госдумы Валерий Рашкин.
«В Саратове только что задержан депутат Саратовской областной Думы Николай Бондаренко. Причина — якобы хулиганство на избирательном участке 19 сентября. Оцените оперативность. Истинная причина — отстаивание настоящих результатов выборов», — сообщает Валерий Рашкин в своем Telegram-канале.
Сам Бондаренко заявил, что полиция задержала его за «правонарушение в выборный период». Его везут в суд, написал депутат в своем instagram-аккаунте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в июле Бондаренко вызывали в полицию для составления протокола за производство и распространение экстремистских материалов. Это не первое задержание Бондаренко, до этого депутат оказывался в отделении полиции в феврале после участия в акциях в поддержку политика Алексея Навального.
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