Санкт-Петербург ввел обязательную вакцинацию от COVID

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Вакцинация от COVID-19 в УгЛТУ. Екатеринбург, медсестра, прививка, вакцинация
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию всех жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Наталия Башкетова.

«Дополнить пункт подпунктом о проведении прививок лицам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями. В их число входят заболевания бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», — говорится в документе, опубликованном на сайте питерского Роспотребнадзора.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию россиян от коронавируса. Он заявил, что привитые будут потом благодарны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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