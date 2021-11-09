Санкт-Петербург ввел обязательную вакцинацию от COVID

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию всех жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Наталия Башкетова.
«Дополнить пункт подпунктом о проведении прививок лицам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями. В их число входят заболевания бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», — говорится в документе, опубликованном на сайте питерского Роспотребнадзора.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию россиян от коронавируса. Он заявил, что привитые будут потом благодарны.
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