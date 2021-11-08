Светлана Горлаченко находилась под домашним арестом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главу «Центра культуры Армизонского района» Светлану Горлаченко, которую подозревали в растрате бюджетных средств, восстановили в должности. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Армизонский районный суд частично удовлетворил иск Светланы Г. к администрации муниципального образования и отменил распоряжение главы района о расторжении трудового договора, увольнении женщины и восстановил ее в должности директора муниципального автономного учреждения культуры „Центр культуры Армизонского района“. Суд также взыскал с администрации в пользу истицы более 101 000 рублей заработной платы за время вынужденного прогула и 15 000 рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении в Telegram- канале ведомства.

По информации из материалов гражданского дела, Светлана Горлаченко привлекалась к уголовной ответственности и находилась под домашним арестом. Ее обвиняли в присвоении и растрате бюджетных средств. В этот момент администрация готовила распоряжение об увольнении Горлаченко на основаниях утраты доверия, которое прокурор посчитал незаконным. «Работодатель не проводил служебную проверку в ее отношении и не затребовал объяснений. С 23 апреля по 8 сентября 2021 года заработная плата ей не начислялась, хотя трудовая книжка до настоящего времени находится у работодателя.», — добавили в ведомстве.

Суд частично удовлетворил исковые требования и посчитал, что женщина была уволена незаконно. До вынесения обвинительного приговора и вступления его в законную силу увольнение сотрудника не правомерно.

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