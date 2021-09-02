Ранее прокуратура усмотрела в его действиях махинации с муниципальными имуществом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд восстановил в должности главу земельного комитета администрации Староуткинска (Свердловская область) Никиту Мазгалина, который был обвинен в махинациях с земельными участками. Первого сентября он появился на работе. Об этом сообщает потерпевшая Марина К., которой Мазгалин так и не вернул деньги за незаконную переуступку права аренды земельного участка.

«Да, он восстановился через суд. Нет, деньги не вернул. Хотел даже продать дом бабушки — ее единственное жилье. Она плакала очень, когда узнала. А Мазгалин в последнюю минуту дал заднюю и не стал подписывать договор», — пояснила она в разговоре с URA.RU.

Информацию о том, что Мазгалин, снова трудится в должности руководителя земельного комитета, URA.RU подтвердили в администрации Староуткинска. Получить комментарий чиновника не удалось, так как его не было на рабочем месте.

Как сообщало URA.RU, чиновник был обвинен в махинациях с земельными участками весной 2021 года. Прокуратура Шалинского района Свердловской области установила, что Мазгалин используя служебное положение без проведения торгов получил в аренду два муниципальных земельных участка под ИЖС. Один из которых по договору переуступку права за 125 тыс рублей переоформил на жительницу Екатеринбурга Марину К. Когда коррупционная схема была раскрыта, сделка были признаны недействительными, но Мазгалин отказался возвращать деньги Марине К.