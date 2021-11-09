Локдауны в России планируют продлевать до конца зимы

Ограничительные меры в регионах в той или иной мере могут быть продлены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничительные меры в регионах страны могут действовать в различных формах до конца зимы. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на собственные источники в правительстве РФ доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей.

«В правительстве РФ обсуждается продление локдауна до конца февраля будущего года. Однако, чтобы не травмировать население и бизнес, власти предполагают вводить локдаун по принципу „stop and go“, то есть ограничительные меры будут вводиться на срок 1-2 недели, затем делаться послабления. Это даст возможность не повышать градус психологического напряжения среди граждан», — рассказал Соловей.

Руководство страны, по словам политолога, оставляет решение о введении локдауна на усмотрение губернаторов, которым даются инструкции в зависимости от ситуации. «В правительстве не хотят нести материальную ответственность за жесткий локдаун по всей стране, поэтому это подается как инициатива губернаторов. Просто за тотальные меры или введение режима ЧС власти должны предоставлять компенсацию, а сейчас эти меры просто переложили на плечи работодателей. Но конечные инструкции даются руководству регионов в Кремле», — считает собеседник URA.RU.

Губернаторов, которые не покажут до конца года хороший результат по снижению заболеваемости и смертности от COVID-19 и росту вакцинации, «могут отправить в отставку». Об этом их уже предупредили на закрытых совещаниях, добавил эксперт.

В России с 30 октября по 7 ноября были объявлены рабочие дни. Ряд регионов продлил частичный локдаун и после указанной даты. Глава Роспотребназдора Анна Попова 9 ноября заявила, что меры по борьбе с коронавирусом в России необходимо продлить. В связи с введением ограничений кабмин ввел компенсационные выплаты организациям малого и среднего бизнеса по расчетам в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.