Попова требует продлить локдаун в России

Действие мер по борьбе с коронавирусом в России необходимо продлить и усилить контроль за их исполнением. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«За период нерабочих дней удалось существенно понизить показатели заболеваемости в регионах. Темп прироста составляет 2,8%, ранее он был 18%. Действующие ограничения в некоторых регионах, в том числе и пропуски по QR-кодам, продлили обоснованно», — заявила Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Трансляция ведется на «России 24».
Как отметила Попова, люди в возрасте от 18 до 49 лет стали реже заболевать COVID. Динамика заболеваемости растет у россиян возрастом от 65 и старше.
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