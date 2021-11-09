Попова требует продлить локдаун в России

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Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, попова анна
Глава Роспотребнадзора сказала, что действие антиковидных мер нужно продлить Фото:
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Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Действие мер по борьбе с коронавирусом в России необходимо продлить и усилить контроль за их исполнением. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«За период нерабочих дней удалось существенно понизить показатели заболеваемости в регионах. Темп прироста составляет 2,8%, ранее он был 18%. Действующие ограничения в некоторых регионах, в том числе и пропуски по QR-кодам, продлили обоснованно», — заявила Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Трансляция ведется на «России 24».

Как отметила Попова, люди в возрасте от 18 до 49 лет стали реже заболевать COVID. Динамика заболеваемости растет у россиян возрастом от 65 и старше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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