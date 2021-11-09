Суд вынес решение по делу скандального депутата Бондаренко

В Саратове суд не стал арестовывать депутата местного парламента от КПРФ Николая Бондаренко, а ограничился штрафом. Об этом сообщил Telegram-канал «Коммунист».
Бондаренко признан виновным по статье «мелкое хулиганство». Заводской районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей. Отмечается, что заседание длилось около 8 часов.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали депутата Саратовской областной Думы от КПРФ Николая Бондаренко. Поводом стал скандал, устроенный Бондаренко на избирательном участке в ходе выборов в Госдуму-2021. Коммунисты заявили, что истиной причиной применения в его адрес санкций является отстаивание настоящих результатов выборов в Государственную Думу, попытка вывести фальсификаторов на чистую воду.
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