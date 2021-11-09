09 ноября 2021

Суд вынес решение по делу скандального депутата Бондаренко

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд принял решение оштрафовать Бондаренко Фото:

В Саратове суд не стал арестовывать депутата местного парламента от КПРФ Николая Бондаренко, а ограничился штрафом. Об этом сообщил Telegram-канал «Коммунист».

Бондаренко признан виновным по статье «мелкое хулиганство». Заводской районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей. Отмечается, что заседание длилось около 8 часов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали депутата Саратовской областной Думы от КПРФ Николая Бондаренко. Поводом стал скандал, устроенный Бондаренко на избирательном участке в ходе выборов в Госдуму-2021. Коммунисты заявили, что истиной причиной применения в его адрес санкций является отстаивание настоящих результатов выборов в Государственную Думу, попытка вывести фальсификаторов на чистую воду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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