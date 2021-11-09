Общественники придумали, как улучшить питание детей в школах

Общественники предложили правительству компенсировать школам инфляционный рост цен на продукты питания. Об этом сказано в письме Союза потребителей в кабмин.
В документе предлагается обеспечить школы дополнительны государственным финансированием, передают «Известия». По мнению общественников, это позволит сохранить качество бесплатной еды для детей в начальных классах.
В Союзе потребителей отметили, что в этом году в некоторых регионах еда в школьных столовых стала значительно хуже. Родители предъявили претензии школам, на что образовательные учреждения заявили, что продовольствие подорожало, поэтому сохранять рацион сложно.
Отмечается, что с начала года выросли в цене практически все категории продуктов. Так, овощи подорожали в 1,5—2 раза, куриное мясо — на 25—35%, также увеличилась стоимость круп, макарон, молока, напомнили общественники.
Ранее сообщалось, что инфляция в России ускорилась в октябре до 1,11% в месячном выражении с 0,6% в октябре. Об этом рассказал Росстат. В годовом выражении индекс потребительских цен также увеличился — до 8,13%.
Подписывайтесь на URA.RU в