Диетолог назвала 12 продуктов, ускоряющих выздоровление от COVID

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Проверка санкционных продуктов на Шарташском рынке. Екатеринбург, орехи, миндаль
Орехи помогают при лечении коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Орехи, рыба, овес, печень и еще восемь продуктов помогут противостоять коронавирусной инфекции. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Валерия Лавски.

«Цинк содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, в печени, рыбе и морепродуктах (устрицы, моллюски и сельдь). Из растительных источников: зародыши пшеницы, бурый рис, овес, морковь, горох, шпинат, лук и практически все орехи», — сообщила эксперт в интервью РИА «Новости».

Также Лавски рассказала, что при недостатке цинка всегда наблюдаются различные воспаления на коже. Таким образом можно определить без анализов нехватку данного элемента в организме.

Ранее ученые из Китая выявили, что внутривенное введение витамина C помогает человеку в борьбе с коронавирусом. Также потребление витамина сокращает время пребывания человека в больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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