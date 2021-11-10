Диетолог назвала 12 продуктов, ускоряющих выздоровление от COVID

Орехи помогают при лечении коронавируса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Орехи, рыба, овес, печень и еще восемь продуктов помогут противостоять коронавирусной инфекции. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Валерия Лавски.

«Цинк содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, в печени, рыбе и морепродуктах (устрицы, моллюски и сельдь). Из растительных источников: зародыши пшеницы, бурый рис, овес, морковь, горох, шпинат, лук и практически все орехи», — сообщила эксперт в интервью РИА «Новости».

Также Лавски рассказала, что при недостатке цинка всегда наблюдаются различные воспаления на коже. Таким образом можно определить без анализов нехватку данного элемента в организме.

Ранее ученые из Китая выявили, что внутривенное введение витамина C помогает человеку в борьбе с коронавирусом. Также потребление витамина сокращает время пребывания человека в больнице.