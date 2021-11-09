Бизнесмены Кургана придумали, как не платить антиковидные штрафы

В Кургане вход в учреждения возможен только по предъявлению QR-кода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Кургане организации, которые оказывают услуги, стали закрываться и принимать только по звонку постоянных клиентов. Бизнесмены опасаются прихода санитарных патрулей, которые штрафуют за нарушение антиковидных ограничений. Об этом URA.RU рассказали предприниматели.

«Нам проще закрыться и сделать вид, что не работаем, чем рисковать попасть на штраф. Говорят, что штрафуют многих. Причем за неочевидные нарушения. Доходы и так падают, поэтому проще принимать постоянных клиентов», — пояснили бизнесмены.

В Кургане санитарные патрули ходят по предприятиям, магазинам, парикмахерским и т. д. и проверяют соблюдение антиковидных ограничений. В рейдах участвуют чиновники и силовики. Самым злостным нарушителям грозит временное закрытие. Проверяющие контролируют, как соблюдаются фильтры безопасности на входе в общественные места. Также они контролируют соблюдение масочного режима, дезинфекцию помещений и контактных поверхностей, наличие антисептиков и разметки социальной дистанции.

URA.RU сообщало, что в 8 по 14 ноября в регионе запрещается: нахождение детей без родителей в магазинах, проведение развлекательных и спортивных мероприятий. Вход в учреждения возможен только после предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.