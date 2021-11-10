ПФР начнет выплачивать 30 новых пособий

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Госдума РФ одобрила закон о введении 30 новых пособий Фото:

С 2022 года Пенсионный фонд России начнет предоставлять новые выплаты в рамках социальной поддержки населения. Всего с нового года будет предоставляться 30 новых выплат.

«Предполагается, что с нового года Пенсионный фонд РФ сможет предоставлять более 30 мер социальной поддержки, которые сейчас осуществляют региональные органы соцзащиты и Роструд. Речь идет, например, о пособиях неработающим женщинам и женам военнослужащих с детьми, гражданам, подвергшимся радиации, выплатах компенсаций по ОСАГО инвалидам и так далее», — сообщается на официальном сайте ПФР по Алтайскому краю.

Отмечается, что в ближайшее время Министерство социальной защиты РФ предоставит ПФР данные о людях, нуждающихся в новых мерах социальной поддержки. Закон о новых выплатах в первом чтении был принят в Государственной думе РФ.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил расширить программу материнского капитала за счет налогов на добычу нефти и газа. Соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время правительство выделит 41,5 трлн рублей на поддержку граждан, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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