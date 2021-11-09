В горных районах области сохранятся осадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участок трассы М-5 в районе Златоуста (Челябинская область) засыпало снегом. На дороге образовалась гололедица. Об этом сообщили автолюбители в социальных сетях.

«Много снега и минусовая температура. Образование гололедицы. Будьте осторожны», — написали водители в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

Ранее министерство транспорта области предупредило об ухудшении погоды. Водителей просят соблюдать бдительность.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, днем 10 ноября в горных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. 11 ноября будет преимущественно без осадков, гололедица на дорогах сохранится.

Трассу М-5 на Уреньге засыпало снегом Фото: «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте»