09 ноября 2021
08 ноября 2021

Федеральная трасса в Челябинской области покрылась льдом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
В горных районах области сохранятся осадки Фото:

Участок трассы М-5 в районе Златоуста (Челябинская область) засыпало снегом. На дороге образовалась гололедица. Об этом сообщили автолюбители в социальных сетях.

«Много снега и минусовая температура. Образование гололедицы. Будьте осторожны», — написали водители в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

Ранее министерство транспорта области предупредило об ухудшении погоды. Водителей просят соблюдать бдительность.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, днем 10 ноября в горных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. 11 ноября будет преимущественно без осадков, гололедица на дорогах сохранится.

Трассу М-5 на Уреньге засыпало снегом
Фото:

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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