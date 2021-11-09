Участок трассы М-5 в районе Златоуста (Челябинская область) засыпало снегом. На дороге образовалась гололедица. Об этом сообщили автолюбители в социальных сетях.
«Много снега и минусовая температура. Образование гололедицы. Будьте осторожны», — написали водители в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».
Ранее министерство транспорта области предупредило об ухудшении погоды. Водителей просят соблюдать бдительность.
По данным Челябинского Гидрометеоцентра, днем 10 ноября в горных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. 11 ноября будет преимущественно без осадков, гололедица на дорогах сохранится.
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