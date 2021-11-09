09 ноября 2021

Власти Челябинска трудоустроили высокопоставленного экс-силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города Челябинска, администрация челябинска, виды челябинска, мэрия челябинска
В мэрии Челябинска нашли замену уволенному директору МКУ Фото:

Директором муниципального казенного учреждения (МКУ) «Городская среда», подведомственного мэрии Челябинска, назначен подполковник полиции в отставке Василий Воеводин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 10 ноября директором МКУ„Городская среда“ назначен Василий Воеводин, ранее занимавший должность начальника отдела МВД России по Еткульскому району Челябинской области. Василий Анатольевич начал трудовую деятельность в 2001 году в органах внутренних дел. В мае 2020 вышел в отставку в звании подполковника полиции», — уточнили в пресс-службе.

Воеводин занял должность, ставшую вакантной после ухода Александра Грезева. Как пояснили URA.RU в пресс-службе, Грезев был уволен после проверок муниципального земельного контроля за выявленные многочисленные нарушения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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