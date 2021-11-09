Власти Челябинска трудоустроили высокопоставленного экс-силовика

В мэрии Челябинска нашли замену уволенному директору МКУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директором муниципального казенного учреждения (МКУ) «Городская среда», подведомственного мэрии Челябинска, назначен подполковник полиции в отставке Василий Воеводин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 10 ноября директором МКУ„Городская среда“ назначен Василий Воеводин, ранее занимавший должность начальника отдела МВД России по Еткульскому району Челябинской области. Василий Анатольевич начал трудовую деятельность в 2001 году в органах внутренних дел. В мае 2020 вышел в отставку в звании подполковника полиции», — уточнили в пресс-службе.

Воеводин занял должность, ставшую вакантной после ухода Александра Грезева. Как пояснили URA.RU в пресс-службе, Грезев был уволен после проверок муниципального земельного контроля за выявленные многочисленные нарушения.