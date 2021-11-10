Мурашко назвал опасную особенность новой волны коронавируса

Новая волна коронавируса более стремительная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нынешняя волна коронавируса распространяется быстрее предыдущих. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения», — заявил министр, трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Глава Минздрава также назвал еще одну особенность нынешней волны COVID. В частности, фаза осложнения также развивается стремительнее, чем в случае с уханьским штаммом коронавируса. Поэтому, как отмечает Мурашко, была изменена система оказания медпомощи.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что дельта-штамм, который активно распространяется в России, вызывает более тяжелую форму заболевания. По словам ученого, новый штамм коронавируса значительно отличается по свойствам от уханьского штамма, с которого началась пандемия.