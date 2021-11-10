Мурашко назвал опасную особенность новой волны коронавируса

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Машина скорой помощи. Курган , ковид 19
Новая волна коронавируса более стремительная Фото:
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Коронавирус COVID-19

Нынешняя волна коронавируса распространяется быстрее предыдущих. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения», — заявил министр, трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Глава Минздрава также назвал еще одну особенность нынешней волны COVID. В частности, фаза осложнения также развивается стремительнее, чем в случае с уханьским штаммом коронавируса. Поэтому, как отмечает Мурашко, была изменена система оказания медпомощи.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что дельта-штамм, который активно распространяется в России, вызывает более тяжелую форму заболевания. По словам ученого, новый штамм коронавируса значительно отличается по свойствам от уханьского штамма, с которого началась пандемия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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