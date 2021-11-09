Инфекционист: дельта-штамм коронавируса обходит антитела

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Дельта-штамм коронавируса значительно отличается от базового штамма Фото:
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Коронавирус COVID-19

Дельта-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих антител, он быстрее распространяется и обладает большей патогенностью. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

«Он [дельта-штамм] обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания», — сказал инфекционист на пленарном заседании X Юбилейной Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021». По его словам, данный штамм может вызывать более тяжелую форму заболевания и, как следствие, неблагоприятный исход. Врач отметил, что дельта-штамм коронавируса значительно отличается по свойствам от уханьского штамма, с которого началась пандемия, пишет РИА «Новости».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что с момента появления дельта-штамма коронавируса дети стали болеть в два раза чаще. Он подчеркнул, что в случае, когда болеют все члены семьи, ребенок заразится с вероятностью в 80-90%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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