В Челябинской области перевернулся автобус с рабочими

Водитель автобуса не справился с управлением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе в Челябинской области 10 ноября перевернулся автобус с рабочими, которые возвращались с ночной смены. Авария произошла в Еткульском районе недалеко от предприятия. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили эту информацию

На автодороге «Коелга — Челябинск —Троицк» автобус ПАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

По данным URA.RU, пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Ранее министерство транспорта Челябинской области предупредило об ухудшении погоды. Местами трассу М-5 в Челябинской области засыпало снегом. Дорога покрылась корочкой льда. Водителей просят соблюдать бдительность.