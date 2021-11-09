09 ноября 2021

В Челябинской области перевернулся автобус с рабочими

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Водитель автобуса не справился с управлением Фото:

На трассе в Челябинской области 10 ноября перевернулся автобус с рабочими, которые возвращались с ночной смены. Авария произошла в Еткульском районе недалеко от предприятия. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили эту информацию

На автодороге «Коелга — Челябинск —Троицк» автобус ПАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

По данным URA.RU, пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Ранее министерство транспорта Челябинской области предупредило об ухудшении погоды. Местами трассу М-5 в Челябинской области засыпало снегом. Дорога покрылась корочкой льда. Водителей просят соблюдать бдительность.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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