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Два пермских вуза возобновляют оффлайн обучение студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты Пермского политеха продолжат учебу в аудиториях вуза Фото:
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Два пермских вуза — Политех (ПНИПУ) и аграрно-технологический университет (ПГАТУ) возобновляют обучение студентов в очном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебных заведений.

«С 8 по 10 ноября образовательный процесс в ПНИПУ для студентов очной формы обучения будет выстроен в дистанционном формате. С 11 ноября возобновляется аудиторная работа с обучающимися», — пояснили в Пермском политехе. В удаленном формате продолжат заниматься лишь студенты заочной и очно-заочной форм обучения.

В ПГАТУ обучение будет проходить в смешанном режиме: с 10 ноября студенты очной формы обучения начнут посещать занятия в аудиториях (с применением дистанционных технологий). Студенты заочной, очно-заочной форм обучения (кроме первокурсников), аспиранты и магистранты продолжат заниматься в дистанционном режиме.

URA.RU рассказывало, что ранее руководители ряда других пермских госуниверситетов приняли решение организовать дистанционное обучение в вузах. Так, в Пермском филиале Высшей школы экономики отправили студентов на удаленку до конца текущего года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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